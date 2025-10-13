Oliver Sonne, defensor del Burnley de Inglaterra y uno de los rostros más prometedores de la selección peruana, sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre por primera vez. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista compartió una serie de imágenes junto a su novia, la influencer danesa Isabella Taulund, mostrando la ecografía del bebé y el avanzado estado de gestación de ella. La publicación fue acompañada por el mensaje: “Nuevo en el equipo”, junto a un corazón blanco, en clara alusión a la nueva etapa que ambos están por iniciar como familia.

La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes de cariño, felicitaciones y orgullo. Sonne, que se ha ganado el corazón de los hinchas peruanos desde su debut con la Bicolor, ahora suma una nueva alegría fuera de las canchas.

Una relación consolidada y llena de amor

Oliver e Isabella llevan una relación estable desde hace varios años y recientemente se comprometieron, según medios daneses. La pareja ha compartido momentos importantes de su vida en redes sociales, y esta nueva etapa como padres parece consolidar aún más su vínculo. En las fotografías publicadas, se les ve sonrientes, abrazados y emocionados por la llegada de su primer hijo.

La noticia también ha sido celebrada por sus compañeros de equipo y por la Federación Peruana de Fútbol, que saludó al jugador por este nuevo capítulo personal. Sonne, que ha demostrado compromiso con la camiseta nacional, ahora se prepara para asumir un rol aún más importante: el de padre.

Un futuro brillante dentro y fuera de la cancha

Oliver Sonne no solo destaca por su talento futbolístico, sino también por su carisma y conexión con los hinchas. Su historia como jugador danés que eligió representar a Perú ha sido celebrada como un gesto de identidad y compromiso. Ahora, con la noticia de su paternidad, su figura se humaniza aún más ante los ojos del público.

La familia Sonne-Taullund inicia una etapa llena de ilusión, y los seguidores del fútbol peruano acompañan este momento con cariño. El bebé, aún sin nombre revelado, ya es parte del equipo que emociona dentro y fuera del campo.