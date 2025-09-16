La caída de Michael Joel Rodríguez Pinto, alias ‘Bebito Malo‘, se concretó en Bellavista, Callao, luego de que la Policía Nacional ejecutara un seguimiento por sus constantes cambios de domicilio y chips de comunicación. El operativo se activó cuando el extorsionador, quien se hacía pasar por taxista para no levantar sospechas, abandonó un hotel en Lima Norte, lo que permitió su interceptación y arresto. Su captura representa un golpe crítico a las operaciones de la organización criminal Los Desa, la cual intentaba reorganizarse.

El celular incautado al cabecilla revela la sofisticación del grupo, al contener listas meticulosas de empresas víctimas y un detallado control de pagos digitales que funcionaban como planillas criminales. Estas evidencias, que incluyen audios de muerte, demuestran cómo monitoreaban y cobraban cupos a transportistas, un modus operandi que mantiene en alerta a las autoridades. La investigación continúa abierta para identificar a más integrantes de esta red que amenaza la seguridad ciudadana.

