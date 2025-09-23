El programa Beca 18 – 2026 priorizará a alumnos de alto rendimiento académico que se encuentren en condición de vulnerabilidad, otorgándoles un puntaje adicional durante el proceso de selección. Esta medida, informada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), busca brindar mayores oportunidades de acceso a la educación superior a peruanos que viven en situaciones especiales. Esta política de acción afirmativa representa un esfuerzo por nivelar el campo de juego para los jóvenes talentosos provenientes de contextos socioeconómicos difíciles.

Los postulantes que deseen beneficiarse deben inscribirse al Examen Nacional de Preselección hasta el domingo 5 de octubre, ya que el puntaje obtenido se sumará a las condiciones priorizadas que acrediten. El objetivo final es garantizar una formación profesional con todos los gastos cubiertos por el Estado, desde la matrícula hasta los costos de manutención. La beca cubre de manera integral los estudios superiores, constituyéndose en una herramienta clave para la movilidad social y el desarrollo del capital humano en el país.

