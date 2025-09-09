Beéle finalmente rompió su silencio tras el escándalo generado por la filtración de un video íntimo junto a Isabella Ladera. Después de que la joven lo señalara como el responsable y anunciara acciones legales en su contra, el cantante colombiano emitió un comunicado oficial en el que negó rotundamente haber tenido algún tipo de participación en la divulgación del material.

En el documento, el equipo legal del artista aclaró que “Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación”, subrayando que su carrera internacional y prestigio profesional descartan cualquier interés en un acto de esa naturaleza. Además, se detalló que Beéle ha iniciado procesos legales tanto en Colombia como en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la difusión, alojamiento o monetización del video.

El intérprete también dejó en claro que, al igual que Isabella, él también es víctima de esta situación, pues su intimidad fue expuesta sin consentimiento: “Reiteramos que este hecho afecta a todas las partes. Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad”, concluyó el comunicado.

