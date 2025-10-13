El delincuente que amenazó a un sereno con un arma en Bellavista, identificado como Jean Moisés Jiménez Sánchez, fue capturado tras una rápida intervención que inició cuando robó el celular a un menor de edad en la puerta de su casa, un hecho que alertó a los agentes de serenazgo quienes, al recibir la descripción de su vestimenta, activaron de inmediato un plan cerco con las cámaras del sistema integrado de seguridad.

Durante su fuga por la avenida Venezuela, el sujeto de 25 años despojó de las llaves de su moto a un agente apuntándole con su pistola, una acción que no le permitió escapar porque los Halcones de la Policía Nacional y una ronda de la comisaría de San Miguel lo alcanzaron dentro de un Metro, donde fue reducido para que las investigaciones correspondientes queden a cargo de dicha dependencia policial.

