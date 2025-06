Beto Gómez, cantante y representante de Dúo Idéntico, se pronunció en un video publicado en Instagram sobre la denuncia de agresión contra Carlos López, su compañero en el dúo, quien fue acusado de agredir a Emma Mejía, hermana de Evelyn Vela. Gómez manifestó que están en contra de la violencia, especialmente contra las mujeres, y que no respaldan en ningún caso el acto cometido por López.

“Nosotros estamos en contra de la violencia contra las personas, más aún si es una mujer. No respaldamos de ninguna manera este acto que ha cometido nuestro integrante y compañero Carlos López, amigo a quien quiero mucho, pero siento y sé que esta vez se equivocó, no soy quien para juzgarlo”, indicó.

Finalmente, afirmó que Carlos López está arrepentido y que ya conversó con él. “Habrá momento para que él se pronuncie seguramente, pero Dios y la justicia que se encarguen de juzgarlo”, concluyó, reiterando su rechazo a la violencia y su solidaridad con Emma Mejía, sus hijos y su familia.

Beto Gómez: “Carlos tiene que hacerse responsable de sus actos”

Beto Gómez expresó su consternación por la denuncia contra Carlos López, su compañero en Dúo Idéntico, a quien conoce desde hace casi dos décadas. Aunque afirmó tenerle aprecio, dejó claro que no justifica la agresión.

“Yo me aterré porque la verdad desconozco a Carlos de esa manera, lo conozco 18 años y sé que él es una persona pacífica y tranquila. Los que lo conocemos sabemos que es una persona tranquila, no sé qué le habrá pasado, no justificó la violencia, es más, detesto la violencia. En todo momento le mostré mi apoyo a Emma”, indicó.

El cantante además lamentó el impacto que este escándalo ha tenido en el grupo. “Se nos han caído ya tres trabajos y yo lo acepto, todos cometemos errores, pero por favor que quede claro que ni yo ni la empresa respaldamos la violencia. (…) Carlos tiene que hacerse responsable de sus actos, él se equivocó y tendrá que pagar, pedir perdón o lo que corresponda”, señaló.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO