Beto Gómez, miembro y representante de Dúo Idéntico, se pronunció tras la denuncia contra Carlos López, su compañero en el dúo, acusado de agredir a Emma Mejía, hermana de Evelyn Vela y exalcaldesa de Ica. El cantante aclaró que su pedido de no hacer pública la denuncia no buscaba encubrir el hecho, sino evitar que el caso afecte la imagen y el trabajo del grupo musical.

El músico enfatizó que no respalda la violencia y que tanto él como la empresa rechazan los actos cometidos por Carlos López. Expresó su solidaridad con Emma Mejía y su familia, asegurando que siempre le brindó apoyo y aconsejó que se alejara de la situación violenta.

“El mensaje que yo le envío a la señora Evelyn fue en ese contexto, por favor no hagas público esto, mediático, porque me estás afectando directamente a mí, etiquetándome, etiquetándome a mi Instagram personal y demás, cosas que han provocado que muchas personas me envíen mensajes de odio, refiriéndose a mis hijas, a mi familia, a mi persona como cómplice y demás, cosas que no tolero, que no apaño y que por favor les pido que dejen de enviarme ese tipo de mensajes”, indicó.

Beto Gómez también reveló que tras el escándalo, el dúo ha perdido varios contratos y que él mismo ha sido blanco de mensajes de odio. Pidió empatía al público y recalcó que su mensaje a Evelyn Vela fue malinterpretado, pues nunca pidió que la víctima no denuncie, sino que no lo involucren a él ni a la marca en el tema.

Las declaraciones de Beto Gómez tras la denuncia

En un extenso video publicado en sus redes sociales, Beto Gómez explicó que el mensaje enviado a Evelyn Vela fue sacado de contexto. Señaló que cuando escribió a la hermana de Emma Mejía, Carlos López ya llevaba 48 horas detenido y el proceso legal estaba en marcha. “Jamás le diría a una mujer que no denuncie. Tengo hijas, madre, sobrina y hermana, y no me gustaría que pasen por algo similar”, afirmó.

Según relató, se enteró de la agresión mientras se encontraba de viaje en Europa y que, desde el primer momento, le mostró su apoyo a Emma. “Siempre estuve pendiente de ella y de los bebés, aconsejándole que se aleje de Carlos. Mi mensaje fue para que no me involucren en el tema, no para encubrir el hecho”, sostuvo.

Rechazo a la violencia y consecuencias para el dúo

El integrante de Dúo Idéntico remarcó que no respalda la conducta de su compañero y que no podrá seguir apoyándolo laboralmente. “Lo haré solo desde el lado familiar. Ya perjudicó a todo el equipo, el nombre, todo lo construido en base a esfuerzo”, señaló.

Gómez lamentó que el escándalo ya haya provocado la cancelación de tres contratos. “Asumo las consecuencias por ser parte del dúo, pero no tolero la violencia. Apoyamos a Emma y le enviamos toda nuestra solidaridad a ella y su familia”, concluyó.

El mensaje de Beto Gómez a Evelyn Vela

