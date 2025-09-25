Beto Ortiz ‘cuadra’ a Jefferson Farfán con una contundente afirmación, tras enfrentar una notificación judicial que busca impedir la emisión de El Valor de la Verdad con Christian ‘Cri-Cri’ Martínez Guadalupe. Esta medida, que amplía las medidas de protección para la presunta víctima de una agresión sexual en la casa de la ‘Foca’, prohíbe expresamente al primo del exfutbolista dar declaraciones en cualquier medio. La promoción del programa, que se lanzó precisamente el mismo día de la resolución, desató esta rápida reacción legal que el conductor ha interpretado como un intento de censura.

El documento legal, que argumenta las razones para no emitir la entrevista, fue complementado con la notificación a ‘Cri-Cri’ de un juzgado, fechada el 24 de septiembre. Frente a esto, Ortiz reaccionó con enojo, enviando un claro mensaje al exdeportista sobre los límites del poder económico para acallar el trabajo periodístico.

