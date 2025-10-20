El periodista Beto Ortiz no dudó en lanzar duras críticas contra César Acuña y Keiko Fujimori, tras conocerse que el líder de APP renunció al Gobierno Regional de La Libertad para postular nuevamente a la Presidencia de la República.

En una entrevista reciente, Ortiz calificó a ambos políticos como “ridículos” y cuestionó sus verdaderas intenciones al volver a intentar llegar al poder: “Me parece bien que siga haciendo el ridículo. Me parece bien. Se lo merece. Que siga igual que Keiko, que sigan haciendo el ridículo juntos. ¿Para qué quieren ser presidentes si ya gobiernan el país? El señor Acuña y la señora Keiko gobiernan el Perú desde el Congreso”, declaró con su característico tono irónico.

El conductor de televisión también aseguró que figuras como Acuña y Fujimori buscan únicamente poder y dinero, sin verdadero compromiso con el país: “Acuña se hace elegir presidente regional de La Libertad, la región más convulsionada y ensangrentada del Perú, para irse la mitad del tiempo a su casa en Madrid. ¿Ese es un hombre que ama al Perú? Claro que no. Se vuelve cómplice de Dina, alcahuetea a Dina”, sentenció, criticando duramente la falta de coherencia en su gestión.

Fuente: Trome

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO