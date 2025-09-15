La expremier Betssy Chávez recuperó su libertad después de que el Tribunal Constitucional anulara su prisión preventiva. Luego de ello y varios problemas en el camino, aprovechó para brindar una entrevista en la que defendió su actuación durante el golpe de estado frustrado de Pedro Castillo. Chávez aseguró enfáticamente que nunca se probó que ella intentara fugarse del país tras aquellos sucesos, al tiempo que cuestionó que no se respetara la inmunidad del entonces mandatario, quien permanece privado de libertad en el penal Barbadillo, a diferencia de lo que sí ocurrió inicialmente con ella y el exministro Roberto Sánchez por su condición de congresistas.

La exministra se mostró también con un pan con chicharrón, incluso bromeando sobre su capacidad para comérselo todo. Sin embargo, en un momento revelador, confesó que enfrenta secuelas de su encarcelamiento, sufriendo un síndrome de alimentación que le dificulta retener la comida.

