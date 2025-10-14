Betty, una abogada con décadas de experiencia, llega al estudio dispuesta a exponer cómo Braddy, productor de música Trap, arruinó la vida de su hija Naomi. Según Betty, Naomi, quien soñaba con ser comunicadora o abogada, abandonó ambas carreras “por las puras”, tras una relación tóxica que la llevó al límite. “Él la manipuló hasta hacerla dependiente”, asegura, mientras el público espera la réplica de Brady, quien niega las acusaciones y jura que aún ama a Naomi, madre de su hija de dos años.

El conflicto escaló cuando Naomi descubrió, hace seis meses, una infidelidad que Brady niega rotundamente. “Yo no tengo ni idea de por qué terminó conmigo”, insiste el productor, mientras Betty exige respuestas en vivo. ¿Logrará Braddy convencer al público de su inocencia o la palabra de una madre abogada pesará más?

