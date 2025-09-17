Bill Orosco confirma su colaboración con Rodrigo Tapari en Argentina, donde grabaron un tema musical cuyo videoclip se estrenará la próxima semana. El sobrino del recordado Jhonny Orosco, quien se encuentra realizando presentaciones en el país sureño, recibió elogios del exintegrante de Ráfaga, quien destacó su interpretación “desde el corazón” y su compromiso con el legado musical que representa. Tapari reveló que ya conocía la historia de la familia Orosco y valoró que Bill haya visitado el lugar del accidente que marcó la historia de la música.

Vea también: Magaly al ver que Maju Mantilla tomará acciones legales contra los medios: “Nosotros sí corroboramos con el protagonista”

El cantante argentino aseguró que Orosco no busca fama ni reconocimiento, sino honrar la memoria de su tío con “amor y respeto”, cualidades que según Tapari harán que el éxito llegue naturalmente. Esta colaboración internacional representa un significativo paso en la carrera del joven intérprete peruano, conectando dos generaciones de la música tropical latinoamericana.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO