El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, permanecerá en el cargo luego de que el pleno de la institución rechazara el pedido de vacancia en su contra. La decisión fue adoptada con cuatro votos a favor de su permanencia frente a dos que solicitaron su salida.

De esta manera, el titular de la JNJ —quien arrastra una sentencia por violencia psicológica contra su exesposa, emitida por el Primer Juzgado de Familia de La Molina y Cieneguilla— seguirá al frente de la entidad hasta diciembre de 2025.

A favor de la vacancia estuvieron Francisco Távara y Germán Serkovic, mientras que optaron por su permanencia fueron María Teresa Cabrera (vicepresidenta y excongresista), Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo.

Con este resultado, se consolidó lo que diversos sectores han calificado como un “blindaje” hacia el actual presidente de la JNJ.

La polémica sentencia

El fallo que pesa sobre Ríos Patio se remonta a 2004, en el marco de un proceso de divorcio. En él, el juez determinó que el funcionario ejerció maltrato psicológico contra su entonces esposa, respaldándose en cartas notariales con amenazas y pericias psicológicas. La sentencia incluyó medidas de protección para la víctima y nunca fue apelada, por lo que quedó firme.

Este hecho cobra relevancia porque la Ley Orgánica de la JNJ establece que quienes tengan sentencias por violencia familiar no pueden integrar el organismo encargado de seleccionar, nombrar y sancionar jueces y fiscales.

Lo que viene

Ríos Patio asegura que no renunciará y sostiene que su caso corresponde al ámbito civil, no penal. Sin embargo, la decisión de mantenerlo en el cargo abre un debate de fondo sobre la credibilidad y transparencia de la JNJ, una institución clave en la lucha contra la corrupción judicial en el país.

