Una banda delictiva utiliza un BMW de alta gama para sembrar el terror en los distritos de Surquillo y San Isidro, especializándose en el robo de vehículos de lujo y celulares en cuestión de segundos mediante un modus operandi sumamente violento. Los delincuentes actúan con precisión y demuestran un conocimiento detallado de cada calle de estos distritos, apareciendo armados apenas 30 segundos después de que las víctimas estacionan sus vehículos para reducirlos violentamente y arrebatarles sus pertenencias.

Vea también: La Molina: Adulta Mayor es atropellada por cruzar sin mirar

El mismo BMW ha sido captado en múltiples escenas delictivas, incluyendo un ataque a un grupo de jóvenes en Surquillo a quienes despojaron de celulares, dinero y todo lo de valor a pesar de sus intentos por huir. En un incidente reciente en San Isidro, los delincuentes no corrieron con la misma suerte cuando intentaron reducir a otro auto, ya que los ocupantes detectaron el plan y lograron librarse del asalto preventivamente.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO