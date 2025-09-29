El activista Richard Torres se casó simbólicamente con un árbol en una ceremonia realizada en Trujillo, un acto inusual que forma parte del proyecto ecologista “Boda con los Árboles“. Durante el emotivo ritual, que contó con la entonación de votos tradicionales, el ambientalista aceptó al ejemplar como su compañero de vida, una iniciativa que busca concienciar sobre la reforestación y promover un mundo con más oxígeno y paz, valores centrales de esta gira mundial.

Reinas de belleza se unieron a esta causa portando sus bandas como símbolo de protección ecológica y participando en las jornadas de siembra que complementan el acto simbólico. Este movimiento, que rinde homenaje a los árboles ancestrales de la ciudad, busca empoderar la salud ambiental de Trujillo y detener la destrucción de la naturaleza, especialmente en zonas críticas como Antioquía, consolidando un compromiso colectivo con el medio ambiente a través de acciones tangibles y cargadas de significado.

