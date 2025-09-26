Brasil impulsa una alianza comercial estratégica con el Perú a través del estado de Mato Grosso, que busca posicionarse como un proveedor clave de alimentos en la región. La iniciativa fortalece las relaciones económicas entre ambos países, aprovechando la capacidad productiva de uno de los mayores graneros de Brasil. Mato Grosso también ofrece algodón y lácteos, ampliando las oportunidades para industrias peruanas que dependen de estas materias primas.

Este territorio brasileño participa por segundo año consecutivo en la Expo Alimentaria 2025, una plataforma que se ha convertido en vitrina esencial para ingresar al mercado peruano. Su oferta exportadora incluye productos de alta demanda como carne de res, cerdo, maíz y soya, rubros que podrían dinamizar el intercambio bilateral.

