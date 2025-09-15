Un artefacto explosivo habría causado el incendio de una mototaxi y un auto en Breña durante la madrugada, según testimonios de vecinos de la cuadra 1 del jirón Chávez. Dos sujetos, que habrían colocado el dispositivo, huyeron del lugar antes de que las llamas consumieran por completo el vehículo menor, el cual quedó totalmente calcinado.

El fuego se propagó con rapidez y alcanzó una camioneta negra moderna que estaba estacionada cerca, causándole graves daños en la maletera, los faros y el parachoques trasero, a pesar de no tener relación con el incidente. Los propietarios de ambos vehículos afectados se presentaron en la comisaría sectorial para realizar las manifestaciones correspondientes e iniciar las investigaciones.

