La familia de Ángel Campana pide ayuda para encontrar al joven con autismo de 21 años que desapareció el domingo al promediar la 1:00 p.m. desde su vivienda en Breña. Según relatan sus seres queridos, él salió sin llevar su carnet de identificación, un elemento crucial dado que no puede comunicarse verbalmente y solo balbucea. Los últimos reportes indican que fue visto siguiendo una procesión con música cerca de Plaza Vea y la Rambla de Breña, ya que siente una fuerte atracción por el baile y los estímulos sonoros.

El joven se encontraba en un proceso de adaptación tras quedar huérfano de padre hace un mes, lo que aumenta la vulnerabilidad de su situación actual. Su familia describe que tiene la mentalidad de un niño de 6 o 7 años, características que lo hacen fácilmente reconocible para quienes lo vean. Quienes tengan información pueden contactar al 986832299, un número activo las 24 horas para reunirlo con sus seres queridos.

