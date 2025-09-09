Cuatro menores de edad fueron intervenidos por los serenazgos en Breña tras protagonizar un robo grupal en una farmacia del distrito. Los seis jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 años, ingresaron al establecimiento, se dividieron las zonas y comenzaron a tomar productos de manera violenta, ante la mirada sorprendida de empleados y clientes que quedaron en shock.

Vea también: SJL: adolescentes arrojan pirotécnico dentro de un colegio

El personal del negocio alertó de inmediato al serenazgo, cuya rápida intervención permitió dar con cuatro de los presuntos ladrones minutos después de que huyeran del lugar. Los menores, quienes se guardaban los productos entre su ropa, fueron conducidos a la Comisaría para las investigaciones correspondientes por el delito.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO