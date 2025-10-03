En Breña, una mujer de nacionalidad venezolana asesinó a su novio y lo escondió debajo de su cama y luego en su maletera. El macabro hecho ocurrió el 21 de septiembre, cuando Keylis Aguilera Meneses, de 42 años, acabó con la vida de Alexander Valverde Lainez tras constantes discusiones en su vivienda. La policía llegó hasta el Jirón Huaraz después de que los vecinos reportaron un hedor insoportable y rastros de sangre en el vehículo plomo.

Vea también: Pedro Castillo: Procuraduría del Congreso apeló pensión vitalicia ordenada por el PJ

El cuerpo permaneció oculto por más de una semana, hasta que la acusada decidió trasladarlo envuelto en una sábana hacia un auto estacionado. Tras identificar la placa, los agentes confirmaron que pertenecía a la víctima, lo que los llevó a interrogar a Aguilera Meneses. La mujer negó el crimen en un inicio, pero finalmente confesó en medio de contradicciones y nerviosismo, siendo trasladada de madrugada a la sede de la Dirincri en Breña.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO