Brian Rullán asegura que quiere recuperar a su familia, aunque sus acciones apuntan a otra dirección, pues siguió a Shirley Arica en Instagram inmediatamente después de que la modelo, en el programa de Magaly Medina, expresara que él era el tipo de hombre que le gusta. Este movimiento digital, captado por el ojo vigilante de la ‘Urraca’, revela que el chef, quien actualmente se encuentra en Francia, está muy atento a la televisión peruana, a pesar de la distancia.

Vea también: Patricio Parodi sorprende y CONMUEVE a todos al anunciar la llegada de un bebé: “La familia crece”

Sin embargo, la esperada conexión no se completa, ya que Arica no corresponde el follow, un detalle que Magaly ironizó al sugerir que la modelo, “una mujer con códigos”, quizás prefiera no involucrarse con el aún esposo de Laura Spoya.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO