Desde España, Bruno Agostini rompió su silencio y reveló en Magaly TV, La firme que vivió una relación clandestina con Milett Figueroa durante cerca de un año. El exchico reality sorprendió al contar que incluso llegó a quedarse en la casa de la modelo y que, en una ocasión, fue visto por la madre de ella en una situación bastante íntima.

“No me equivoco, creo que la madre me vio una vez con la toalla puesta en la habitación”, relató entre risas. Según explicó, nunca quiso exponer la relación y si permaneció callado, antes del ampay, fue para proteger a Milett. Asegura que su intención siempre fue protegerla y que los dos siguieran solteros e hicieran lo que nos diera la gana.

Arremete contra el hermano de Milett

Bruno Agostini también se refirió al momento en que decidió hablar públicamente sobre la relación. Según contó, lo hizo luego de sentirse atacado por Helmut Figueroa, hermano de la modelo, quien habría dado a entender que el español quería colgarse de su fama.

“Cuando ella me negaba, yo no me molesté. Estaba bien que lo hiciera. Pero le dije que si su hermanito seguía hablando así, yo iba a salir con pruebas para demostrar la realidad”, señaló. El modelo indicó que, aunque nunca buscaron ser captados, el ampay ocurrió en un mal momento: justo después de una fuerte discusión con Yenko Del Río, lo que terminó exponiéndolos frente a las cámaras.

Pablo Heredia también habló sobre Milett Figueroa

Como se recuerda, recientemente, el actor argentino Pablo Heredia también se pronunció sobre su experiencia con Milett Figueroa. Aclaró que no llegaron a ser enamorados, pero lo vivido entre ambos fue significativo. “No fuimos novios, pero sí fue un vínculo muy hermoso. Nos estábamos conociendo y sentí muchas cosas por ella”, comentó.

Heredia explicó que su conexión con la modelo fue más emocional que formal, y que no necesitaban ponerle etiquetas. “Fue algo especial, no hacía falta decir ‘¿querés ser mi novia?’”, sostuvo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO