Bruno Agostini encendió los focos mediáticos luego de su aparición en ‘El valor de la verdad’, donde confesó haber mantenido un encuentro sexual con Melissa Paredes y Andrea San Martín al mismo tiempo. Su declaración remeció el ambiente del espectáculo y desencadenó inmediatas reacciones de las involucradas, en especial de Paredes, quien lo tildó de “cobarde” por ventilar un episodio íntimo que, asegura, solo pertenece al pasado.

Melissa Paredes, visiblemente incómoda con la situación, respondió con sorpresa y desagrado, negando de manera tajante los dichos de Agostini. Según la actriz, los acontecimientos relatados ocurrieron hace más de 11 años y considera innecesario seguir alimentando la polémica sobre temas de la vida privada en pleno 2025.

Cruz de acusaciones y exigencia de pruebas

La reacción de Paredes fue categórica: exigió pruebas que respaldaran la versión de Bruno Agostini, subrayando que hablar de intimidades pasadas no tiene sentido ni aporta a la discusión pública actual. “No tengo por qué dar explicaciones de un tema que supuestamente para el señor pasó hace más de 11 años”, declaró con firmeza, marcando distancia del modelo y de quienes, según ella, buscan generar controversia con asuntos ya superados.

Por su parte, Bruno Agostini no se quedó callado. El español defendió su versión alegando que fue la propia Melissa la causante de todo este alboroto mediático. Además, señaló que disculpaba a la actual esposa de Anthony Aranda: “Yo la perdono a ella por ser la causante de todo este conflicto, al ella, muy inmadura, hacerse enemiga de Andrea San Martín (…) si hay un psicólogo, detectarán que ella habla camuflando, no confirma que eso es mentira, simplemente está respondiendo ‘no, hay que perdonar’, si fuera mentira, no tendrías que perdonar absolutamente nada”, sentenció el exchico reality.

El peso de la prueba: ¿mensaje guardado o respeto a la privacidad?

En respuesta a la exigencia de pruebas por parte de Melissa, Agostini reveló que su hermano Fabio tendría material que podría respaldar sus declaraciones, aunque recalcó que no piensa exponerlo públicamente. “Sería feo que salga con mensajes que Fabio tiene guardado… no voy a sacar nada”, sostuvo, insinuando la existencia de evidencia sin cruzar la línea de hacerlo público, en aparente respeto a la privacidad de los involucrados.

Esta postura, sin embargo, ha generado dudas entre quienes consideran que, si hay elementos probatorios, deberían presentarse; mientras otros celebran la decisión de no avivar más el morbo mediático.

Repercusiones en el entorno de Melissa Paredes

Anthony Aranda, actual esposo de Melissa, también fue consultado sobre el tema y optó por una postura despreocupada. Aranda enfatizó que, si su esposa disfrutó su soltería en el pasado, no ve motivos para escándalos ni reproches, y hasta celebró su libertad de entonces.

Melissa Paredes, a su vez, destacó que nadie debería verse obligado a hablar de su intimidad, menos aún cuando los hechos prescribieron en el tiempo. “Las historias del pasado no deben ser usadas para crear controversia en el presente”, sentenció durante su intervención en televisión.

