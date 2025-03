La derrota de Perú ante Venezuela tuvo varias jugadas polémicas, pero la que dejo varias suspicacias fue la del gol anulado a Bryan Reyna por una supuesta mano. El árbitro principal Christian Garay había aprobado el tanto del empate. Sin embargo, el VAR terminó por anular la diana a favor de la ‘Bicolor’, por lo que el duelo lo terminó ganando la ‘Vinotinto’.

Al respecto, el principal protagonista, Bryan Reyna, se pronunció acerca del tema, señalando que el balón en ningún momento toca en su mano, al contrario, fue en la cabeza. Además, también se refirió sobre el complicado panorama de la ‘Blanquirroja’ para soñar con la clasificación al Mundial o pelear por el puesto del repechaje.

“Es complicado, pero quedo posibilidades. Siempre hay posibilidades. Nada. Ven las cámaras, a mí no me toca en la mano. Estoy con la mano pegada y me choca en la cabeza y va directo al arco. Muy aparte de eso, mucha injusticia en el partido, le hacen penal a Guerrero que lo jalan, una mano… todo muy mal. Luego no pasan mucho la repetición del gol. No (fue mano). No me toca en la mano. Hemos hecho un gran partido, pero no se dio. El plantel está unido. En estas fechas hemos hecho un gran partido, siempre hay posibilidad“, dijo el extremo nacional a Jax Latin Media.

Los próximos partidos de Perú

Colombia vs. Perú | 05/06

Perú vs. Ecuador | 10/06

Uruguay vs. Perú | fecha doble de septiembre

Perú vs. Paraguay | fecha doble de septiembre

