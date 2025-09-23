El Ministerio del Interior informó que, tras una intensa búsqueda, la Policía Nacional del Perú (PNP) encontró a la menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida después de que un hombre de 39 años la contactara a través de el juego Free Fire . La labor de inteligencia permitió ubicar a la niña, quien fue puesta a buen recaudo y trasladada a la comisaría de Santa Clara, en Ate, donde afortunadamente pudo reunirse con sus angustiados familiares.

Vea también: La Libertad: Niño de cuatro años fallece tras atropello de camioneta que era perseguida por la policía

Como resultado inmediato del operativo, los efectivos policiales lograron la detención del presunto autor de este delito. La intervención policial, que se activó tras la denuncia de la desaparición, demostró la importancia de la celeridad y la coordinación en estos casos críticos para proteger la integridad de los menores.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO