Bus atacado a balazos en Villa El Salvador genera alarma vecinal luego de que desconocidos dispararan tres veces contra una unidad de transporte público. El conductor relató que es la primera vez que ocurre un hecho de esta magnitud, lo que incrementa la preocupación porque no había pasajeros en el momento del ataque y pudo registrarse una tragedia mayor.

Vea también: Explosión en agencia de viajes de Los Olivos causa alarma vecinal

El atentado, que según testigos estaría vinculado al cobro de cupos, evidencia la creciente inseguridad en zonas urbanas donde operan mafias delictivas. Los vecinos exigen un refuerzo policial en las avenidas principales, ya que consideran que la falta de patrullaje permite a los delincuentes actuar con impunidad y genera un clima de miedo que afecta sus actividades diarias.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO