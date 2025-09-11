Un violento choque de un bus de la empresa Real Estar contra una valla de contención en la Vía de Evitamiento, a la altura de Ate Vitarte, resultó en la muerte de un pasajero y múltiples heridos durante la mañana de hoy. El impacto fue de tal magnitud que la baranda de seguridad atravesó completamente la unidad que realizaba la ruta Pachacámac – San Martín de Porres, lo que obligó a una compleja operación de rescate por parte de Bomberos y Serenazgo.

Las labores de auxilio se extendieron por varios minutos mientras las ambulancias trasladaban a los lesionados, quienes quedaron atrapados por la estructura metálica que se incrustó en el vehículo desde el parabrisas hasta la parte posterior. Aunque la causa del siniestro se investiga, la fuerza del impacto sugiere una posible alta velocidad, planteando serias interrogantes sobre las medidas de seguridad en estas vías rápidas.

