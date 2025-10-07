El bus de la línea 40 arde en Santa Anita tras el paro de transportistas, generando alarma entre los vecinos de la urbanización Huáscar, quienes intentaron apagar el fuego sin lograr contener las llamas. El siniestro, que ocurrió durante la madrugada, obligó la intervención del Cuerpo General de Bomberos, mientras las autoridades evalúan si se trató de un ataque intencional.

Vea también: Ser cobrador o chofer en Perú se convierte en un trabajo de alto riesgo

Los bomberos controlaron el incendio luego de varios minutos, aunque el bus quedó completamente calcinado, dejando pérdidas materiales totales. Fuentes policiales no descartan que el incendio esté vinculado a una represalia contra la empresa por haber participado en el reciente paro de transportistas, lo que refuerza la preocupación por el aumento de la violencia en el sector.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO