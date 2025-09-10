Un bus del Metropolitano se cayó a pedazos en la Estación Javier Prado cuando una de sus puertas se desprendió completamente durante el recorrido, provocando que el conductor exigiera a todos los pasajeros abandonar la unidad inmediatamente. El incidente, registrado en video por los usuarios durante las horas de la tarde, mostró cómo el elemento estructural cedió mientras el vehículo operaba a máxima capacidad, generando alarma entre los presentes.

El chofer, al percatarse de la gravedad del daño, procedió a evacuar el bus como medida de seguridad preventiva, ya que la unidad quedó inhabilitada para continuar su ruta habitual hacia su destino final. Los pasajeros, aunque consternados por el inusual evento, siguieron las instrucciones y desalojaron ordenadamente mientras registraban el hecho con sus dispositivos móviles.

