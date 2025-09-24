Buses bloquean la salida a San Juan de Lurigancho en una protesta convocada por transportistas de la línea Santa Catalina, quienes exigen protección frente a los asesinatos y el cobro de cupos por parte de extorsionadores. La intervención de la Policía Nacional se limita a reubicar a los manifestantes en la vereda, mientras los transportistas denuncian que esta es la sexta vez que sufren ataques violentos sin que las autoridades brinden una solución efectiva.

Los conductores abandonaron aproximadamente 20 unidades sin choferes en el óvalo de Zárate, una vía normalmente congestionada que ahora está colapsada por la medida de fuerza. Los protestantes reclaman la renuncia del ministro del Interior, argumentando que la policía tarda hasta una hora en responder a las emergencias y que, en lugar de protegerlos, a veces los reprime cuando exigen sus derechos. Los vecinos de San Juan de Lurigancho apoyan la movilización, considerando que es la única forma de visibilizar la inseguridad que afecta a todo el distrito.

