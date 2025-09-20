“Quiero caminar contigo para siempre”: el romántico anuncio

La modelo brasileña Carol Reali, más conocida como Cachaza, sorprendió a sus seguidores al revelar que se comprometió con su pareja, el actor André Bankoff. A través de una publicación en Instagram, la influencer compartió imágenes y un video del momento en que recibió el anillo de compromiso, acompañado de un mensaje cargado de emoción: “SIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre”.

La pedida de mano se realizó frente al mar, en un ambiente íntimo y romántico que fue celebrado por miles de seguidores y figuras del espectáculo. Melissa Paredes, Natalie Vértiz y otras celebridades felicitaron a la pareja por este nuevo paso en su relación.

Cachaza y un nuevo capítulo tras cerrar una etapa

Cachaza inició su relación con André Bankoff en 2023, luego de terminar un romance de más de 12 años con Rafael Cardozo. Desde entonces, la pareja ha compartido momentos juntos en Brasil y Perú, consolidando su vínculo lejos de los reflectores del reality. “Siempre llega alguien mejor”, escribió la modelo en una publicación anterior, dejando entrever que encontró estabilidad emocional con el actor.

Por su parte, André también expresó su amor públicamente: “Te amo, mi amor, que Dios nos bendiga siempre. Quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas”. La pareja aún no ha confirmado la fecha exacta de la boda, pero se espera que se celebre en 2026.

Reacciones en redes y entorno cercano

El anuncio del compromiso tuvo un gran impacto en las redes sociales, donde ambos reciben muestras de cariño y felicitaciones constantes. Sin embargo, también generó comentarios polémicos, como los de Rafael Cardozo, ex pareja de Cachaza, quien expresó escepticismo respecto a la relación a distancia y la duración del romance. A pesar de ello, la influencer se mantiene firme y optimista sobre su futuro.

