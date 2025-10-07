Carol Reali, conocida como Cachaza, decidió ponerle fin a las declaraciones de su expareja Rafael Cardozo, quien comparó su pedida de mano con la que tuvo su actual pareja, André Bankoff. La modelo brasileña se mostró incómoda por los comentarios del exchico reality y aseguró que ya no ve sentido en seguir hablando del pasado.

“El matrimonio se pide cuando hay amor, cariño, cuando sueñas construir algo con la persona que amas, no para recuperar algo que ya se había perdido. Él intentó hacer lo que pudo, pero ya se había terminado. Intentó al menos, se respeta el gesto, pero no funcionó”, expresó Cachaza, dejando claro que su historia con Cardozo es parte de una etapa cerrada en su vida.

Además, al ser consultada por las comparaciones entre ambas pedidas de mano, la brasileña fue tajante: “No, yo creo que está de más las comparaciones. Cada uno tuvo su manera de hacerlo y lo que importa es que uno esté feliz y contento con quien esté”, dijo al programa de Ethel Pozo.

