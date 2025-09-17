Cadete pide volver a la escuela de oficiales tras diagnóstico errado en el hospital PNP, luego de que se le atribuyera una enfermedad degenerativa no especificada que derivó en su suspensión académica. Nazari Campos, natural de Oxapampa y de 23 años, sostiene que solo padeció una parálisis facial en 2024, condición que fue ratificada por médicos privados y el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. El caso mantiene en pausa su formación, pese a que a la joven le faltaba solo medio año para graduarse.

La cadete denuncia que el hospital policial aún no convoca una nueva junta médica que pueda corregir el error y permitirle retomar sus estudios, mientras el centro ha recibido otras acusaciones de presunta negligencia en las últimas semanas. Documentos de la escuela de oficiales, fechados en agosto, confirman que su suspensión se mantiene vigente hasta que exista un pronunciamiento oficial. La familia exige una evaluación imparcial que determine su real estado de salud.

