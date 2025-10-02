La banda criminal ‘Los bravos de SJL’ cayó tras una operación policial que detuvo a sus integrantes, quienes se dedicaban a la extorsión y al sicariato en el distrito de San Juan de Lurigancho. Entre los capturados se encuentra un menor de 17 años y David Enrique León de 23 años, alias “León”, quienes confesaron su participación en múltiples crímenes entre los que destaca el asesinato de un hombre en una juguería con cuatro disparos en la cabeza, ocurrido el 26 de agosto, y la muerte de una mujer frente a su hijo. Las evidencias incautadas, que incluyen armas de fuego, municiones, drogas y zapatillas usadas durante un homicidio que conservaban como trofeo, demostraron su modus operandi que mantenía en zozobra a transportistas y comerciantes.

Durante los allanamientos se encontraron celulares con audios de coordinación criminal y cartas de extorsión donde amenazaban con dejar “tirado y muerto” a quienes no accedieran a sus demandas, lo que confirmó el patrón sistemático de intimidación que ejercían. Los detenidos, que enfrentan cargos por tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas y conspiración para sicariato, no pudieron negar su responsabilidad ante las pruebas recolectadas por las autoridades. La captura se logró mediante vigilancia continua que permitió localizarlos en diferentes puntos del distrito, donde fueron reducidos por efectivos policiales cuando intentaban resistirse a la autoridad.

