Dos agentes de la PNP figuran entre los dieciséis integrantes de la banda criminal ‘Los Letales del Norte’ que fueron capturados en un megaoperativo, evidenciando la infiltración delictiva en la institución. La intervención, que abarcó 23 viviendas en La Libertad y Lima, permitió desarticular a esta organización que operaba bajo el mando de Carlos Alberto Vásquez Ávalos, alias ‘El Chino Verde’, un exmiembro de ‘Los Pulpos’ que ya tenía antecedentes penales.

Vea también: ‘Pequeño J’, el joven narco acusado de un triple feminicidio en Argentina tras ser capturado: “No tengo miedo”

Las autoridades incautaron seis armas de fuego, numerosas municiones y teléfonos dedicados a la extorsión, los cuales eran utilizados para aterrorizar a transportistas y comerciantes de Trujillo. El jefe de la Región Policial de La Libertad, Guillermo Llerena, confirmó que los efectivos Oscar Paredes y Daniel Reyes fueron expulsados al inicio de su gestión, aunque ahora se revela su vínculo con el sicariato.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO