La organización criminal “Los letales del norte”, que mantenía infiltrados a dos policías en sus filas, fue desarticulada en un macrooperativo que permitió la captura de dieciséis integrantes, incluyendo a su cabecilla Carlos Alberto Vásquez Ávalos, conocido como ‘El Chino Verde’. Los agentes detenidos prestaban servicio en Trujillo, facilitaban información privilegiada a la banda que se dedicaba a extorsionar sistemáticamente a transportistas y comerciantes de calzado del Porvenir. Este golpe policial, que involucró allanamientos simultáneos en 23 viviendas, evidenció la reconversión delictiva de ‘El Chino Verde’, quien anteriormente operaba con el grupo criminal ‘Los Pulpos’ hasta su captura inicial a principios de año.

Durante las intervenciones se logró incautar seis armas de fuego y numerosa munición, además de teléfonos celulares dedicados exclusivamente a las extorsiones, lo que demuestra el nivel de organización que mantenía este grupo delictivo especializado en sicariato. El general Guillermo Llerena afirmó que los agentes involucrados habían sido expulsados de la institución al iniciar su gestión, subrayando que “nosotros mismos somos los que vamos a limpiar esa casa”. Esta investigación, que continúa abierta para determinar el alcance total de las operaciones criminales, representa un duro golpe a las redes de extorsión que afectaban a la denominada “ciudad de la eterna balacera”, restaurando cierta tranquilidad entre la comunidad comercial trujillana.

