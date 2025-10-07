La captura de los ‘peineros del Cono Norte’ representa un duro golpe a la delincuencia organizada, tras una operación de la División de Investigación de Robos que detuvo a tres sujetos altamente peligrosos. La intervención se realizó en el Rímac gracias a información relevante sobre sus movimientos, lo que permitió a los efectivos al mando del coronel Juan Carlos Montufar interceptarlos mientras operaban en horarios nocturnos.

Los identificados como Diego Pool (21), Jean Carlo (32) y Richard Cueva (28) portaban armas de fuego y herramientas para “palanquear” autos, elementos que utilizaban para sustraer vehículos de alta gama en al menos ocho distritos de Lima y Callao. Este éxito policial se enmarca en una estrategia de sostenibilidad operativa, que busca desarticular bandas criminales que aterrorizan a la ciudadanía con robos y extorsiones sistemáticas.

