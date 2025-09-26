La policía capturó a dos presuntos integrantes de la banda ‘Los perros del camino’ con gasolina y explosivos, cuando se desplazaban en una motocicleta con las características alteradas en el Cercado de Lima, en una intervención realizada a las 4:30 a.m. por personal de la comisaría de Conde de la Vega. Los detenidos portaban galoneras con combustible, encendedores, cuatro municiones y un panfleto de advertencia, elementos que utilizaban para amedrentar a transportistas y empresarios que se negaban a pagar cupos. La investigación busca vincularlos con al menos nueve incendios de vehículos registrados en la zona desde 2023.

Las autoridades revelan que los arrestados ofrecían servicios de “doxeo” a otras bandas criminales, lo que significa que comercializaban información personal de potenciales víctimas para facilitar las extorsiones, un modus operandi que evidencia la interconexión del crimen organizado. Este caso se enmarca en la aplicación de la nueva Ley de Criminalidad Sistemática, que establece penas severas, incluyendo la cadena perpetua, para estos delitos de extorsión agravada. La captura se produjo tras una alerta sobre planes para incendiar cuatro combis en los siguientes días, lo que permitió desarticular un ataque inminente.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO