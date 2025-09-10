Los “Rápidos y furiosos del Callao” fueron capturados tras ser filmados robando mercadería de alto valor de contenedores en movimiento. La banda, especializada en asaltar camiones que transportaban carga contenerizada, operaba con precisión militar conociendo horarios y rutas de los vehículos. Sus miembros demostraban una audacia peligrosa al escalar los trailers en circulación y forzar las cerraduras mientras cómplices en autos realizaban maniobras de contención vial.

Las imágenes de seguridad muestran cómo los delincuentes arrojaban la mercancía a la pista de la avenida Argentina con Insurgentes, donde otros integrantes recogían los productos para su inmediata distribución en callejones cercanos. La investigación, que permitió la captura de varios integrantes con antecedentes penales, no descarta la posibilidad de que contaran con información interna desde el puerto. El modus operandi evidenciaba una estructura delictiva organizada que ponía en riesgo no solo la carga sino también la seguridad vial de los conductores.

