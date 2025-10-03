La banda criminal “Los Sanguinarios de Trujillo” cayó tras perpetrar un ataque con explosivos contra una discoteca en el distrito de Laredo, en Trujillo donde dos jóvenes en motocicleta colocaron un artefacto que estalló alrededor de las 3:00 a.m. Durante el operativo se incautaron dos motocicletas, municiones y equipos celulares que usaban para sus actividades delictivas, los cuales servían como evidencia para vincularlos con el atentado registrado en video.

La PNP capturó a los cuatro integrantes del grupo, conformado por tres adolescentes de 17 años y el cabecilla Benjamín Alexander Zabaleta de 24 años, conocido como “Checho“, quien dirigía las extorsiones. El ataque buscaba intimidar a los dueños del local para que pagaran 40,000 soles, una modalidad de extorsión que mantiene en alerta a los empresarios de la zona ante posibles represalias de nuevas bandas.

