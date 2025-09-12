La captura de seis extranjeros, cuatro venezolanos y dos cubanos, marca un avance crucial en el esclarecimiento del crimen del diplomático indonesio, ocurrido el 1 de septiembre en Lince. Las autoridades aseguran que el grupo, detenido en un hotel de San Martín de Porres que usaban como búnker, guardaba armas y cartuchos de dinamita, cuyo origen reconocieron haber comprado en Gamarra. La investigación, que conmocionó al país y requirió la coordinación con la embajada asiática, logró establecer mediante pericia balística que una pistola incautada, calibre 380 marca Taurus, fue el arma homicida.

Dicha arma, identificada por su distintivo mango negro y azul y que habría sido robada a un policía de la División de Los Halcones en 2015, fue utilizada en otros crímenes, incluido uno en el 2019. El proyectil extraído del cuerpo de la víctima, Cetro Leonardo Purba, coincidió con los cartuchos de esta pistola, la cual estaba en poder de uno de los sospechosos, alias ‘Malako’. La policía no descarta que el móvil esté vinculado a las mafias de prostitución de la zona, hipótesis que investiga tras revelarse posibles contactos del funcionario con estos grupos delictivos.

