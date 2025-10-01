Caja Huancayo concretó un histórico convenio con la Agencia Francesa de Desarrollo, obteniendo un crédito subordinado de 20 millones de dólares que marca un hito en el sistema financiero nacional. Esta operación, que es la única de su tipo a nivel global y la primera que la AFD realiza con una caja municipal peruana, permitirá atender a más de 5700 beneficiarios que requieren acceso a capital de trabajo con requisitos simplificados.

El mecanismo de desembolso se ha optimizado para que los usuarios accedan con solo presentar su DNI en cualquiera de las 245 agencias a nivel nacional, ofreciendo montos desde 200 hasta 1000 soles que funcionan como alternativa al gota a gota. Esta alianza estratégica refuerza el trabajo que la agencia europea desarrolla en Perú desde 2015 en sectores como vivienda social y desarrollo sostenible, priorizando ahora la inclusión financiera de mujeres emprendedoras que constituyen la mayoría de los pequeños negocios.

