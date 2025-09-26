Tres delincuentes a bordo de una motocicleta perpetraron un violento asalto a un grifo en Cajamarca, Jaén durante la madrugada. Los sujetos, que llegaron armados y amenazantes después de las 2 a.m., sometieron al único empleado presente cuando este colocaba los conos naranjas para indicar que no había atención. El trabajador intentó escapar sin éxito, siendo reducido de inmediato y conducido por los asaltantes hacia la oficina interior del establecimiento en busca de un mayor botín.

Mientras dos de los criminales se encargaban de la víctima, el tercero se dedicó a revisar minuciosamente los cajones de los surtidores para llevarse hasta el último centavo. Dentro de la oficina, los delincuentes cerraron las cortinas para evitar ser vistos desde el exterior y procedieron a arrasar con todos los objetos de valor, incluyendo fajos de billetes.

