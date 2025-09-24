Estudiante de medicina es increpado porque habría pretendido atender en estado de ebriedad dentro del hospital Simón Bolívar en Cajamarca, donde un paciente herido esperaba atención urgente. Testigos señalaron que el interno presentaba signos evidentes de alcohol, lo que generó la intervención inmediata de serenos y policías, quienes evitaron que el caso pasara desapercibido.

El joven, que realizaba prácticas en la sala de emergencias, fue separado de manera definitiva tras la denuncia pública hecha por familiares del paciente. Este hecho, que expone la necesidad de mayor supervisión en los hospitales, ha desatado indignación ciudadana porque pone en debate los filtros aplicados a internos de medicina y la responsabilidad institucional en casos de negligencia.

