Las Rondas Campesinas lideran una marcha masiva en Cajamarca, donde ciudadanos y gremios exigen acciones concretas contra la inseguridad que afecta a sus comunidades. La movilización, que unió a delegaciones de diversas provincias y del sector transporte, converge en la Plaza de Armas para demostrar una unidad férrea frente a la delincuencia.

Este estallido social responde a una escalada de extorsiones y violencia, situación que ya había obligado a empresarios a acudir a los ronderos ante la percepción de inacción policial. Los manifestantes instan a la población a no ceder ante el crimen y a denunciar, mientras cuestionan abiertamente las decisiones fiscales que liberan a imputados, lo que según ellos agrava la crisis de seguridad en la región.

