Ronderos de Celendín en Cajamarca sometieron a dos exsoldados a la justicia comunal tras ser acusados del robo de una motocicleta, aplicando su tradicional castigo físico que incluyó planchas abdominales, saltos de rana y chicotazos ante la vista de la comunidad que apoyó este procedimiento. Los ronderos no perdieron tiempo en capturar a los presuntos delincuentes, quienes fueron directamente implicados en el hecho delictivo, y durante la intervención se llevaron la sorpresa de descubrir que estos sujetos tenían un pasado militar, lo que no impidió que les aplicaran el mismo rigor que utilizan con cualquier infractor.

La comunidad de Celendín respaldó el accionar de las rondas campesinas, que exigen a la Policía Nacional y al Ministerio Público demostrar la misma eficiencia que ellos consideran tener en el combate contra la delincuencia, especialmente en casos de robo de motocicletas que afectan constantemente a la población. Mientras los ronderos impartían su justicia, se confirmó que el Ejército Peruano también buscaba a estos exmilitares por su presunta participación en otros hechos delictivos.

