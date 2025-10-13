Un container destruyó completamente la vereda tras la volcadura de un tráiler en vía prohibida del Óvalo Garibaldi en el Callao, en un accidente que afortunadamente no dejó víctimas mortales. El tráiler circulaba irregularmente por esta zona, donde un cartel municipal prohíbe explícitamente el paso de vehículos de carga pesada que deben usar la avenida Atalaya, constituyendo una grave imprudencia del chofer.

El conductor identificado como Lázaro Tadeo de 39 años, quien manejaba un vehículo de la empresa JyS transportando carga no especificada hacia Lurín, fue atendido por personal de Serenazgo y paramédicos en el lugar. Los vecinos del sector se alarmaron ante la destrucción causada por el container, que al volcarse destrozó vidrios, pertenencias del conductor y dañó severamente la acera peatonal.

