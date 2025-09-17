Delincuentes robaron un restaurante en El Callao y se llevaron hasta la refrigeradora en un audaz asalto valorizado en 30 mil soles, que ejecutaron con total tranquilidad durante la madrugada. Los tres sujetos, quienes forcejearon un portón de metal para ingresar y luego cargaron costales repletos de mercadería y productos, incluso se tomaron el tiempo de beber cerveza en el lugar, dejando las botellas vacías como una burla hacia la afectada propietaria.

Vea también: Pareja de delincuentes entran a casa de mujer embarazada y se llevan hasta los pañales

La dueña del local reveló con indignación que este es el tercer asalto que sufre su negocio, a pesar de contar con una caseta de seguridad cercana que, según denuncia, no proporciona las imágenes de las cámaras alegando que “los árboles no dan la visibilidad”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO