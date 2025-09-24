Extorsionadores ejecutaron a un colectivero en el Callao con total impunidad, disparándole cinco veces frente a testigos y efectivos de serenazgo. El ataque ocurrió alrededor de las 8 de la noche en la Avenida Colonial, a escasos metros del Poder Judicial, cuando los sicarios se aproximaron en una camioneta y abrieron fuego contra Michel Daniel Albarreyes, de 36 años.

Vea también: ‘Secretos de cocina’: Aprende a preparar un exquisito milhojas de fresas con la receta de Sandra Plevisani

Los pasajeros, quienes presenciaron el brutal crimen, huyeron aterrados buscando refugio detrás de un vehículo de serenazgo, mientras los agresores escapaban a alta velocidad. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Carrión, pero lamentablemente no logró superar las heridas causadas por los impactos de bala. Este hecho evidencia la audacia de los grupos delictivos que actúan sin temor a las autoridades, incluso en zonas de alta circulación y con presencia policial.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO