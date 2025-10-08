Un par de ladrones robaron a “empujones” una moto estacionada en una calle del Callao, luego de que los encapuchados acecharan la unidad en la oscuridad. Los delincuentes, quienes vestían casaca roja y negro respectivamente, fueron grabados por cámaras de seguridad mientras forcejeaban con el vehículo en la calle Oquendo. Los sujetos intentaron arrancarla con desesperación, pero al no lograrlo en su primer intento se alejaron momentáneamente para luego regresar y arrastrar la moto por la pista.

La víctima del robo revela que había visto a dos personas con las mismas características merodeando en la zona dos días antes, lo que sugiere que los delincuentes estudiaron el área previamente para planificar el hurto. El afectado, quien perdió su único medio de transporte para ir a trabajar y mantener a su familia, expresa su indignación y exige mayor presencia policial y vigilancia.

